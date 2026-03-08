ماكرون تحدث هاتفيا الى ترامب وبيزشكيان

تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا إلى كل من نظيريه الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، عشية توجّهه إلى قبرص في ظل الحرب في الشرق الأوسط.



وقال الرئيس الفرنسي، وهو أول مسؤول غربي يتحدث الى بيزشكيان منذ اندلاع الحرب، في منشور على منصة "إكس": "شدّدت على ضرورة أن توقف إيران فورا ضرباتها ضد دول المنطقة".



ولفت إلى أنه "يتعين على إيران أيضا ضمان حرية الملاحة عبر وضع حد لإغلاقها مضيق هرمز".



ولم يكشف ماكرون أي تفاصيل على صلة بالمحادثة مع ترامب.