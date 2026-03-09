سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: مجتبى خامنئي لا يزال يحمل الأفكار المتطرفة نفسها وإسرائيل

رأى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أنّ الزعيم الأعلى الإيرانيّ الجديد مجتبى خامنئي لا يزال يحمل الأفكار المتطرفة نفسها، التي كان يعتنقها سابقًا.



وتوعّد، خلال حديثه مع الصحافيين، في مقر الأمم المتحدة، بأنّ إسرائيل ستستهدف أيّ شخص يروّج لأفكار متطرفة ضدها.