الرئيس التركيّ: وجّهنا التحذيرات اللازمة لإيران

وجّهت تركيا التحذيرات اللازمة لإيران، وفق ما أكّد الرئيس رجب طيب أردوغان.



ويأتي هذا التوجيه، بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسيّ صاروخًا باليستيًا إيرانيًا ثانيًا دخل مجالها الجويّ.



وقال أردوغان، في تعليق بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إنّ طِهران تواصل اتخاذ خطوات خاطئة وغير مبررة.



وشدد على أنّ تركيا ستواصل اتخاذ إجراءات إضافية، بعد نشر ست طائرات من طراز إف-16 في شمال قبرص.