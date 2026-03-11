إيران تتعهد بالرد على الضربات الجوية على المناطق السكنية

ذكر موقع ديفابرس الإخباري التابع للجيش الإيراني نقلا عن المتحدث باسم القوات المسلحة قوله إن إيران سترد على الضربات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت المناطق السكنية، وذلك بعد أن تعرضت الجمهورية الإسلامية لأعنف الضربات منذ بدء الحرب.



ونقل الموقع أيضا عن المتحدث أبو الفضل شكارجي دعوته دول المنطقة والمسلمين إلى تحديد "أماكن اختباء الأمريكيين والصهاينة (الإسرائيليين)" لضمان دقة الضربات الإيرانية وفعاليتها، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، الذين وصفهم بأنهم "يُستخدمون دروعا بشرية".