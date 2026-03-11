نجل الرئيس الإيراني: المرشد الأعلى الجديد لإيران "بخير" رغم إصابته في الحرب

أكد نجل الرئيس الإيراني الأربعاء أن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي "بخير" رغم التقارير التي تحدثت عن إصابته في الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.



وقال يوسف بيزشكيان، وهو مستشار للحكومة، في منشور على قناته في "تلغرام" "سمعت الأنباء التي تفيد بأن السيد مجتبى خامنئي أُصيب. سألت بعض الأصدقاء الذين لديهم شبكة واسعة من العلاقات. قالوا إنه، والحمدلله، بخير".



وبعد إعلان انتخاب مجتبى خامنئي خلفا لوالده علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول للحرب في 28 شباط/فبراير، بث التلفزيون الرسمي تقريرا عن أبرز محطات حياته، قائلا إنه "جريح حرب رمضان" الجارية.