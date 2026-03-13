عراقجي: شعبنا أظهر إرادته وعزمه على دعم إيران والقدس وفلسطين بالمشاركة في يوم القدس

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الشعب الإيراني شعبنا إرادته وعزمه على دعم بلده والقدس وفلسطين بالمشاركة في يوم القدس رغم الهجمات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.



وأوضح عراقجي، أنّ ارتفاع أسعار النفط والطاقة يعد نتاجا للسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.



وقال عراقجي: "نحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الكارثة الراهنة في المنطقة ويجب محاسبتهما".