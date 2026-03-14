غوتيريش: الشّعب اللبناني لم يختر الحرب بل جُرّ إليها وأطالب بوقف إطلاق النار والحلّ الوحيد هو الدبلوماسية والحوار

رأى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبنان أننا "شهدنا دماراً واسع النطاق في لبنان، ويُخشى أن يتحوّل الجنوب الى أرض قاحلة والضاحية تواجه خطر القصف حتّى التدمير الكامل".واشار الى ان "الشّعب اللبناني لم يختر الحرب بل جُرّ إليها، وأطالب بوقف القصف وإطلاق النار والحلّ الوحيد هو الدبلوماسية والحوار".وقال: "على حزب الله احترام قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة".