الحرس الثوري الإيراني يتعهد "مطاردة وقتل" نتانياهو

توعد الحرس الثوري الإيراني الأحد بـ"مطاردة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و"قتله"، مع دخول الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة يومها السادس عشر.



وقال الحرس على موقعه الإلكتروني "سباه نيوز" إنه "إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنستمر بالعمل على مطاردته وقتله بكل قوة".

