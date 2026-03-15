البابا: لإحلال السلام في الشرق الأوسط

2026-03-15 | 08:38
البابا: لإحلال السلام في الشرق الأوسط

جدد البابا لاوون الرابع عشر دعوته إلى سلام في الشرق الأوسط.

 

وطالب بإنهاء الحرب واستئناف الحوار.

 

وقال البابا الأميركي خلال صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية في الفاتيكان: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، منذ أسبوعين، تعاني شعوب الشرق الأوسط من ويلات الحرب".

 

وأضاف: "أُجدد تضامني مع جميع الذين فقدوا أحباء في الهجمات على مدارس ومستشفيات ومناطق سكنية". وشدد البابا على أن الوضع في لبنان مقلق جدا.

 

وتابع "باسم مسيحيي الشرق الأوسط، وباسم جميع النساء والرجال ذوي النوايا الحسنة، أتوجه إلى المسؤولين عن هذا الصراع. أوقفوا إطلاق النار! لتفتح أبواب الحوار من جديد!".

 

وشدد على أنّ "العنف لا يقود أبدا إلى العدالة والاستقرار والسلام الذي تتوق إليه الشعوب".

