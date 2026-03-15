إسرائيل: معبر رفح سيفتح الأربعاء أمام حركة محدودة للأفراد

أعلنت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوجات)، وهي الجهة العسكرية المسؤولة عن الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد إن معبر رفح الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر سيُعاد فتحه يوم الأربعاء أمام حركة محدودة للأفراد في كلا الاتجاهين، وذلك بعد إغلاقه مع بداية الحرب مع إيران.



وكان المعبر قد أُعيد فتحه في أوائل فبراير شباط بعد أن ظل مغلقا إلى حد كبير منذ أيار 2024، خلال الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة.