تركيا تبدي استعدادها لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان أكد من جديد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم استعداد تركيا لاستضافة الجولة التالية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.



وذكرت الوزارة أن فيدان حذر من مخاطر طول أمد الحرب على دول المنطقة والنظام الدولي، مشيرة إلى الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى قضايا تتعلق بأمن الطاقة.