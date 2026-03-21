روسيا تندد بالهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية

نددت وزارة الخارجية الروسية بالهجوم الذي استهدف منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان: "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي".



وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منشور عبر إكس، بأن إيران أبلغتها بتعرض موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم لهجوم اليوم السبت.