طهران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل إذا استهدفت واشنطن منشآت الطاقة الإيرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن إيران ستغلق مضيق هرمز بالكامل إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.



وهدد ترامب "بمحو" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، في ما يشير إلى تصعيد كبير بعد أقل من يوم على حديثه عن "تهدئة" الحرب التي دخلت الآن أسبوعها الرابع.

وجاء في البيان أن الشركات التي تضم حصصا أميركية "ستُدمر بالكامل" إذا استهدفت واشنطن منشآت الطاقة الإيرانية، وأن منشآت الطاقة في الدول التي تستضيف قواعد أميركية ستكون أهدافا "مشروعة".