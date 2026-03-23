روسيا تدعو إلى تسوية "سياسية ودبلوماسية" بعد مهلة ترامب لإيران

دعت روسيا الى تسوية "سياسية ودبلوماسية" للحرب في الشرق الأوسط بعدما حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة لإيران لفتح مضيق هرمز، تحت طائلة تدمير محطات انتاج الكهرباء.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس: "نعتقد أن الوضع يجب أن يتجه نحو تسوية سياسية ودبلوماسية".وأضاف: "هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساهم في نزع فتيل الوضع المتوتر على نحو كارثي الذي بلغته المنطقة".