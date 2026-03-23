ستارمر: علينا الاستعداد لاستمرار الصراع في الشرق الأوسط لبعض الوقت

فيما العالم يترقب مسار التفاوض وجديته، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام لجنة برلمانية أن بلاده يجب أن تستعد لاحتمال إستمرار الحرب على إيران لفترة من الوقت.



وهو أشار الى أن الحكومة تعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية لنشر صواريخ دفاع جوي عند الشركاء بالخليج، ونشر أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى في البحرين على وجه السرعة.