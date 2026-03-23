لندن تستدعي سفير ايران بسبب "اعمال تزعزع استقرار" البلاد

استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير إيران لدى لندن سيد علي موسوي، منتقدة ما وصفته بـ"أعمال طهران المتهورة والمزعزعة للاستقرار" في المملكة المتحدة وخارجها.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "يأتي هذا الاستدعاء عقب توجيه اتهامات مؤخرا الى شخصين، أحدهما مواطن إيراني والآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، بموجب قانون الأمن القومي، للاشتباه في تقديمهما مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي".



وأضاف: "ستتخذ هذه الحكومة كل الإجراءات اللازمة لحماية الشعب البريطاني، بما فيها فضح أعمال إيران المتهورة والمزعزعة للاستقرار في الداخل والخارج".