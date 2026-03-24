ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران قدمت تنازلا كبيرا للولايات المتحدة في مجال الطاقة، واصفا ذلك بأنه تطور إيجابي، دون أن يُفصح عن التفاصيل.



وألمح ترامب إلى أن الهدية تتعلق بمضيق هرمز، الممر المائي الرئيسي لعبور النفط الذي تسعى الولايات المتحدة جاهدة لفتحه.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "قدموا لنا هدية، ووصلت اليوم، وكانت هدية كبيرة جدا، قيمتها هائلة".

وأضاف "لم تكن نووية، وإنما متعلقة بالنفط والغاز، وكانت هذه لفتة كريمة منهم".

وأكد ترامب مجددا شعوره بأن الولايات المتحدة انتصرت بالفعل في الحرب، وأشار إلى أن وزير الدفاع بيت هيجسيث شعر بخيبة أمل من سرعة انتهاء الحملة.