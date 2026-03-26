العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: محور المقاومة سجّل أوسع موجة من الهجمات

2026-03-26 | 04:54
مشاهدات عالية
LBCI
العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: محور المقاومة سجّل أوسع موجة من الهجمات
العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: محور المقاومة سجّل أوسع موجة من الهجمات

أوضحت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أنّه “في استمرار للموجة الثانية والثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، التي بدأت بهجوم واسع للطائرات المسيّرة الانتحارية، دخلت الصواريخ العاملة بالوقود الصلب والسائل أيضًا على خط العمليات، حيث استهدفت مركز القيادة والتحكم العسكريّ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية النووية في جنوب البحر الميت، وذلك ضمن هجوم موجه”.

 

وأكّدت، في بيان، أنّ محور المقاومة سجّل، من خلال 230 عملية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أوسع موجة من الهجمات ضد أهداف أميركية وإسرائيلية.

 

وقالت: “حققت المقاومة الإسلامية (حزب الله)87 عملية، والمقاومة العراقية 23 عملية، فيما نفذت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية 110 هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، مستهدفة أهدافًا في منطقة غرب آسيا”.

واشنطن بوست: أميركا تدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط
وزير النقل التركي: هجوم على ناقلة نفط تركية في البحر الأسود​
آخر الأخبار
2026-03-12

بيان المرشد الإيراني:: محور المقاومة جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية

أخبار لبنان
01:09

غرفة عمليّات المقاومة الإسلاميّة عن المواجهة في محور الطيبة – القنطرة: إفشال مناورة وتكبّد خسارة

آخر الأخبار
2026-03-09

وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للحرس الثوري تحت إشراف القائد العام مجتبى خامنئي

خبر عاجل
2026-02-28

الحرس الثوري الإيراني: إيران بدأت موجة أولى من هجمات واسعة النطاق بالصواريخ وبالمسيرات على إسرائيل

أخبار دولية
08:39

الرئيس الفنلندي: المفاوضات بشأن أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود"

أخبار دولية
07:07

ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق

أخبار دولية
06:39

إسرائيل تعلن اغتيال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني​

أخبار دولية
05:33

واشنطن بوست: أميركا تدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

آخر الأخبار
2026-02-16

قاسم: صابرون حتى الان لان الدولة هي المسؤولة ورعايةً لمجتمعنا ووطننا في هذه المرحلة الحساسة

آخر الأخبار
2026-03-02

الجيش الإسرائيلي: دمرنا أكثر من 2500 من المعدات العسكرية الإيرانية و600 موقع لبنى تحتية

تقارير نشرة الاخبار
2026-02-11

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

خبر عاجل
2026-03-13

الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس

أخبار لبنان
09:21

دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين

أخبار لبنان
09:17

الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا

أخبار لبنان
09:11

باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"

تقارير نشرة الاخبار
09:05

مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء

أخبار لبنان
09:00

جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...

أخبار لبنان
08:07

وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد

أخبار دولية
07:07

ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق

آخر الأخبار
04:27

مختار بلدة دبل الجنوبية للـLBCI: نريد الحفاظ على بلدتنا سلميًا ولا يمكن لأحد الخروج منها أو الدخول إليها والإسرائيليون موجودون على أطراف البلدة

أخبار لبنان
02:59

قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

فنّ
13:50

هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات

أخبار لبنان
05:37

معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو

حال الطقس
02:55

أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد

أمن وقضاء
16:20

"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت

أخبار دولية
10:16

إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها

أخبار لبنان
02:59

قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات

خبر عاجل
14:12

البيت الأبيض: تم اغتيال القيادة الإيرانية بكاملها ولم ير أحد هذا القائد الجديد وبالتالي فقد تم تغيير النظام ونرغب في وجود شخص بموقع القيادة داخل النظام الإيراني يكون أكثر ودا وتجاوبا ومستعدا للعمل معنا

