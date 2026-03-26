العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: محور المقاومة سجّل أوسع موجة من الهجمات

أوضحت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أنّه “في استمرار للموجة الثانية والثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، التي بدأت بهجوم واسع للطائرات المسيّرة الانتحارية، دخلت الصواريخ العاملة بالوقود الصلب والسائل أيضًا على خط العمليات، حيث استهدفت مركز القيادة والتحكم العسكريّ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية النووية في جنوب البحر الميت، وذلك ضمن هجوم موجه”.

وأكّدت، في بيان، أنّ محور المقاومة سجّل، من خلال 230 عملية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أوسع موجة من الهجمات ضد أهداف أميركية وإسرائيلية.

وقالت: “حققت المقاومة الإسلامية (حزب الله)87 عملية، والمقاومة العراقية 23 عملية، فيما نفذت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية 110 هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، مستهدفة أهدافًا في منطقة غرب آسيا”.