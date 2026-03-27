العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب

أخبار دولية
2026-03-27 | 01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ العملة الورقية الأميركية الجديدة ستحمل قريبًا، توقيع دونالد ترامب.

     

وتاريخيا، كانت التواقيع على العملات الورقية الأميركية تعود إلى أمين خزينة الولايات المتحدة ووزير الخزانة. 

 

لكن الأوراق النقدية الجديدة ستحمل توقيعَي ترامب ووزير الخزانة الحاليّ سكوت بيسنت.

     

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "تحت قيادة الرئيس ترامب، نحن نسير على طريق نحو نمو اقتصاديّ غير مسبوق، وهيمنة دائمة للدولار، وقوة واستقرار ماليين".

     

وأضاف: "ليس هناك طريقة أقوى للاعتراف بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم والرئيس دونالد ج. ترامب من إصدار أوراق نقدية من الدولار الأميركيّ تحمل توقيعه، ومن المناسب فقط إصدار هذه العملة التاريخية في الذكرى ال250 لتأسيس البلاد".

     

وهذه الخطوة هي أحدث محاولة يقوم بها ترامب لتجاوز الممارسات المتبعة منذ فترة طويلة ووضع بصمته على العملة الأميركية.

