مسؤول في الإقليم لفرانس برس: واشنطن لا تسلح المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق

أكّد نائب رئيس وزراء كردستان العراق قوباد طالباني، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الولايات المتحدة لا تقوم بتسليح مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في الإقليم، مشددا على أن حكومته تعارض تدخّل هذه المجموعات في الحرب على إيران المجاورة.

وأوضح طالباني "لم نرَ، أبدا، أي محاولة من جانب الولايات المتحدة، أو أي فرع من فروعها، لتسليح مجموعات المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان".

وأشار إلى أن حكومة الإقليم "أوضحت تماما لجميع مجموعات المعارضة، أنه من غير الحكيم أن تكون رأس الحربة وأن تشارك في صراع انطلاقا من الإقليم".