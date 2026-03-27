بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
روبيو: الولايات المتحدة تتوقع إنهاء العمليات في إيران "خلال الأسبوعين المقبلين"
أخبار دولية
2026-03-27 | 13:36
مشاهدات عالية
روبيو: الولايات المتحدة تتوقع إنهاء العمليات في إيران "خلال الأسبوعين المقبلين"
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ إيران لم ترد على خطة لإنهاء الحرب، لكنّها بعثت "رسائل" تظهر اهتمامها بالدبلوماسية.
وقال روبيو للصحافيين بعد محادثات مجموعة السبع في باريس: "لم نحصل عليه (الجواب) بعد"، مضيفا "تبادلنا رسائل وإشارات من النظام الإيراني - ما تبقّى منه - بشأن الاستعداد للحديث عن أشياء معينة".
وأشار الى أنّه يتوقع أن تحقق واشنطن أهداف الحرب في إيران "خلال الأسبوعين المقبلين"، بغض النظر عمّا إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات برية أم لا.
وقال روبيو: "عندما ننتهي منهم خلال الأسبوعين المقبلين، سيكونون في أضعف حالاتهم في تاريخهم الحديث".
ولفت الى انه أحرز تقدما مع الحلفاء في معارضة التهديدات الإيرانية بفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.
وأوضح روبيو أنه وجد "تأييدا واسعا" بين المشاركين في الاجتماع للتصدي لهذا التوجه الإيراني الذي وصفه بأنه "ليس غير قانوني فحسب، بل أيضا غير مقبول، ويشكل خطرا على العالم، ومن المهم أن يكون لدى العالم خطة لمواجهته".
آخر الأخبار
