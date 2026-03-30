أحمد الشرع: سوريا تشكل ملاذاً آمناً لسلاسل توريد الطاقة عبر موقعها الاستراتيجي

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا تشكل ملاذاً آمناً لسلاسل توريد الطاقة عبر موقعها الاستراتيجي، وفيها فرص استثمارية كبيرة بالبنى التحتية والثروات النفطية والغازية.



وتحدث في منتدى الأعمال الألماني السوري في برلين, عن وجود جالية سورية كبيرة في ألمانيا، مشيرا الى أنه يمكن للجهات الألمانية التي ترغب بالاستثمار في سوريا الاستفادة من هذه الكوادر التي تعلمت في الجامعات الألمانية.