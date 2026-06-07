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عراقجي تحدث مع نظرائه من بريطانيا وتركيا وقطر وفرنسا والوسيط الباكستاني
أخبار دولية
2026-06-07 | 17:11
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عراقجي تحدث مع نظرائه من بريطانيا وتركيا وقطر وفرنسا والوسيط الباكستاني
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات مساء الأحد بشأن "آخر التطورات" في الشرق الأوسط مع نظرائه البريطاني والتركي والفرنسي والقطري بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني، وفق ما أفادت وزارة الخارجية.
وركزت هذه المحادثات المنفصلة على "رد إيران على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة في لبنان من قبل النظام الصهيوني"، بحسب بيان للخارجية نقلته وكالة "إرنا" للأنباء.
وجاءت المكالمات الهاتفية فيما أطلقت إيران دفعات من الصواريخ على إسرائيل بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتحدث عراقجي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وتركيا وأعضاء الفريق الباكستاني الذي يؤدي وساطة بين طهران وواشنطن بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
أخبار دولية
عباس عراقجي
إيران
إسرائيل
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