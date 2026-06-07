ترامب: نتنياهو لن يكون أمامه "أي خيار" سوى قبول اتفاق مع إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لأن ترامب هو "صاحب القرار".



ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: "لن يكون لديه أي خيار".