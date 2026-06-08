القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ: صواريخ على أهداف حساسة لإسرائيل وحظر الملاحةِ البحريةِ عليها في البحرِ الأحمرِ

قامتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بإطلاقِ دفعةٍ صاروخيةٍ استهدفت أهدافاً حساسةً لإسرائيل في منطقةِ يافا المحتلةِ.

وقد حققت أهدافَها بدقةٍ، وفق ما أعلن بيان للقوات المسلحة اليمنية.

وأوضح البيان أنّ ذلك يأتي في إطارِ التصدي “للعدوانِ الأميركيِّ والصهيونيِّ على محورِ الجهادِ والمقاومةِ في إيرانَ وفلسطينَ ولبنانَ والعراقِ واليمنِ، ورفضاً للمشروعِ الصهيونيِّ الساعي لإقامةِ إسرائيلَ الكبرى تحتَ مسمى الشرقِ الأوسطِ الجديدِ، وسعياً منا إلى كسرِ الحصارِ الظالمِ والغاشمِ الذي يفرضُهُ العدوُّ الأميركيُّ على شعبِنا وشعوبِ المحورِ الحرةِ والعزيزةِ في لبنانَ وغزةَ وإيرانَ، وفي إطارِ مبدإِ وحدةِ الساحاتِ ومواجهةِ الأعداءِ، ورداً على العدوانِ الصهيونيِّ على لبنانَ وإيرانَ وغزة”.

وأعلنت القواتُ المسلحةُ حظرَ الملاحةِ البحريةِ بشكلٍ كاملٍ وتامٍّ على إسرائيل في البحرِ الأحمرِ.

واعتبرت أنَّ كلَّ تحركاتِ إسرائيل أصبحتْ هدفًا عسكريًا لقواتِها المسلحةِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيانِ.

وقالت: “سنواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ، وإنَّ عملياتِنا العسكريةَ ستكونُ متصاعدةً بما يواكبُ الأحداثَ والمعركةَ والاشتراكَ مع محورِ الجهادِ والمقاومةِ”.