القوات المسلحة الإيرانية تتعهد الرد "بقوة أكبر" على أي اعتداء جديد​

تعهدت القوات المسلحة الإيرانية الرد "بقوة أكبر" على أي اعتداء جديد تتعرض له البلاد، وذلك عقب تبادل ضربات مع إسرائيل للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، في بيان مصور "على الولايات المتحدة المجرمة والنظام الصهيوني المتوحش أن يفهما أن إيران القوية، مع قوى المقاومة... ستصمد بقوة تحت أي ظروف وفي مواجهة أي تهديد، ولن تخضع على الإطلاق للأعداء المهزومين في الحرب".

وأضاف "إذا تواصل العدوان والأعمال العدائية، سيتم التعامل معها بقوة أكبر".