القوات المسلحة الإيرانية تعلن "وقف" الضربات على إسرائيل

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية الاثنين "وقف" ضرباتها على إسرائيل، بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.



وقال مقر خاتم الأنبياء، وهو غرفة العمليات المركزية، في بيان إن طهران نفذت "ردا مؤلما" على الغارات التي قامت بها إسرائيل في وقت سابق الاثنين، وتعلن على إثره "وقف عمليات القوات المسلحة".



وشددت القيادة العسكرية في الوقت عينه على أنه "في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية، بما في ذلك في جنوب لبنان، سيتم اتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل".