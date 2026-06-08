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نتنياهو: إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى لكن الحرب معهما "لم تنتهِ بعد"
أخبار دولية
2026-06-08 | 12:21
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نتنياهو: إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى لكن الحرب معهما "لم تنتهِ بعد"
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى"، قائلا: "لكن الحرب معهما لم تنتهِ بعد".
وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: "مهمتنا لم تنته بعد مع حزب الله".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران توقف في المرحلة الراهنة، متوعدا طهران بضربات "قوية" في حال كررت مهاجمة بلاده.
وقال: "في هذا الوقت، تم احتواء النيران على تلك الجبهة. بعدما ضربنا نظام الإرهاب في طهران، توقف عن مهاجمتنا". أضاف: "في حال ارتكبت إيران خطأ استئناف الهجمات علينا، سنرد بكل قوة".
وتابع نتنياهو: "لإسرائيل كامل الحق في الدفاع عن نفسها، ونحن نمارس هذا الحق كلما لزم الأمر. أقول لكم هذا، كما أقوله بكل تقدير واحترام في حواراتي المثمرة مع صديقي الرئيس دونالد ترامب".
أخبار دولية
نتنياهو
إيران
حزب الله
إسرائيل
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