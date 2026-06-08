السعودية: صاروخ باليستي أُطلق من اليمن سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن صاروخا باليستيا انطلق من اليمن في وقت سابق اليوم كان متجها نحو "دولة إقليمية" من دون أن تسميها.



وقالت الوزارة: "لأسباب فنية تتعلق بالصاروخ الباليستي فقد أخفق وانحرف عن مساره ما أعطى مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف حيث سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية".



وقالت إيران إنها لم تشن أي هجوم على السعودية، بينما أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم على إسرائيل.