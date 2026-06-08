إيران: سنحول الحصار البحري الأميركي إلى هزيمة أخرى "للعدو"

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في رسالة نشرها عبر قناته على تيليغرام، أن طهران ستحوّل الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى "للعدو".



وقال قاليباف: "لن نكتفي بالقتال أو التفاوض، بل سنخوض القتال في الوقت الذي يناسبنا ونتفاوض في الوقت الذي يناسبنا"، مضيفا: "هدفنا هو إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار، ولا نثق بالطرف الآخر".