القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات

أعلنت القيادة المركزية الأميركية استهداف مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية بذخائر دقيقة، قرب مضيق هرمز.

وأوضحت أنّ الضربات جاءت ردًا على إسقاط مروحية أميركية وردًا على الهجمات ضدّ القوات الأميركيّة والسّفن التجارية.

وأكّدت القيادة أنّ الولايات المتحدة أكملت ضرباتها ردًا على الهجوم الإيرانيّ على مروحية أباتشي.

ولفتت إلى أنّ القوات الأميركية تظلّ في حالة يقظة وجاهزية تامة للتصدي لأيّ عدوان إيرانيّ “غير مبرر”.

ورأت القيادة المركزية الأميركية أنّ هذه العملية رد متناسب على الهجمات الأخيرة، التي استهدفت القوات الأميركية والسفن التجارية الدولية.