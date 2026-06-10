الجيش الأردنيّ والقوات المسلحة الأردنية يسقطان صواريخ إيرانية

أسقط الجيش الأردنيّ خمسة صواريخ أُطلقت من إيران، في الوقت الذي تبادلت فيه طهران وواشنطن الهجمات بعد إسقاط مروحية عسكرية أميركية.

وأفاد بيان للقوات المسلحة الأردنية "اعترضنا وأسقطنا خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق”.

وأوضح أنه "نتج عن عملية الاعتراض سقوط شظايا من دون وقوع أيّ إصابات بشرية أو أضرار مادية".

كذلك، اعترضت القوات المسلحة الأردنية وأسقطت خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في الأردن.

وقالت إنّ حطامًا من عملية الاعتراض سقط على الأراضي الأردنية، لكنّه لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف أربعة مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن باستخدام صواريخ بعيدة المدى.