الكويت تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الهجمات الإيرانية

أعلنت الكويت إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران، بعدما تسبّبت الهجمات الإيرانية بإغلاقه موقتا.



وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان، بعودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وذلك بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة.