الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكويت تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الهجمات الإيرانية
أخبار دولية
2026-06-11 | 02:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكويت تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الهجمات الإيرانية
أعلنت الكويت إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران، بعدما تسبّبت الهجمات الإيرانية بإغلاقه موقتا.
وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان، بعودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وذلك بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة.
أخبار دولية
الكويت
الهجمات الإيرانية
التالي
إسلام آباد تدعو إلى "تسوية بالتفاوض" بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير
مفوضية اللاجئين: عدد النازحين عالميا تراجع في 2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-18
إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني
أخبار دولية
2026-04-18
إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني
0
خبر عاجل
2026-04-18
الطيران المدني الإيراني: إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات اعتباراً من صباح اليوم
خبر عاجل
2026-04-18
الطيران المدني الإيراني: إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات اعتباراً من صباح اليوم
0
خبر عاجل
2026-04-18
إعلام إيراني: إعادة فتح 6 مطارات في إيران وإعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني لحركة الطيران
خبر عاجل
2026-04-18
إعلام إيراني: إعادة فتح 6 مطارات في إيران وإعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني لحركة الطيران
0
أخبار لبنان
2026-06-03
طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتين من وإلى الكويت بسبب إغلاق المجال الجوي
أخبار لبنان
2026-06-03
طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتين من وإلى الكويت بسبب إغلاق المجال الجوي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:48
أميركا: الجيش عطل ثالث ناقلة نفط في خليج عمان
أخبار دولية
07:48
أميركا: الجيش عطل ثالث ناقلة نفط في خليج عمان
0
أخبار دولية
06:10
الكرملين يدعو إيران والولايات المتحدة إلى "العودة لطاولة المفاوضات"
أخبار دولية
06:10
الكرملين يدعو إيران والولايات المتحدة إلى "العودة لطاولة المفاوضات"
0
أخبار دولية
06:04
تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة
أخبار دولية
06:04
تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة
0
أخبار دولية
06:00
السعودية تدعو إلى مواصلة المفاوضات برعاية باكستان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
أخبار دولية
06:00
السعودية تدعو إلى مواصلة المفاوضات برعاية باكستان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-05-06
نتنياهو: إسرائيل "مستعدة لكل الاحتمالات" بشأن إيران
أخبار دولية
2026-05-06
نتنياهو: إسرائيل "مستعدة لكل الاحتمالات" بشأن إيران
0
آخر الأخبار
06:21
الخارجية الهندية: نتوقع من الولايات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار احتجاجنا على الهجمات التي تستهدف سفنا تقل بحارة هنودا
آخر الأخبار
06:21
الخارجية الهندية: نتوقع من الولايات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار احتجاجنا على الهجمات التي تستهدف سفنا تقل بحارة هنودا
0
آخر الأخبار
2026-04-07
رويترز عن وكالة: استهداف مطار خرم اباد الإيراني بهجوم أميركي إسرائيلي
آخر الأخبار
2026-04-07
رويترز عن وكالة: استهداف مطار خرم اباد الإيراني بهجوم أميركي إسرائيلي
0
أخبار لبنان
2026-06-04
وزير الصناعة نفى انسحابه من جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2026-06-04
وزير الصناعة نفى انسحابه من جلسة مجلس الوزراء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:00
وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق
أخبار لبنان
04:00
وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق
0
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
2
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
4
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
5
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
6
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
7
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
8
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More