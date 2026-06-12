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وزير الخارجية الفرنسيّ عن المفاوضات الإيرانية الأميركية: المؤشرات الإيجابية تتزايد وعراقجي: لن تترك حزب الله وحيدًا
أخبار دولية
2026-06-12 | 15:18
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وزير الخارجية الفرنسيّ عن المفاوضات الإيرانية الأميركية: المؤشرات الإيجابية تتزايد وعراقجي: لن تترك حزب الله وحيدًا
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وزير الخارجية الفرنسيّ عن المفاوضات الإيرانية الأميركية: المؤشرات الإيجابية تتزايد وعراقجي: لن تترك حزب الله وحيدًا
دعا وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو الولايات المتحدة الأميركية وإيران إلى اغتنام هذه الفرصة لإنهاء هذا الوضع غير المستدام.
وقال وزير الخارجية الفرنسيّ، بعد حديثه مع نظيره الإيرانيّ عباس عراقجي: "أنا حذر، لكنّ المؤشرات الإيجابية تتزايد".
أمّا عراقجي فرأى أنّ إيران خرجت أقوى بعد الحرب مع أميركا.
وأوضح في مقابلة مع التلفزيون الرسميّ أنّ إيران لم توقع مذكرة تفاهم بعد والتغييرات واردة.
وشدد على أنّ إيران لن تترك حزب الله وحيدًا وإنهاء الحرب يجب أن يشمل لبنان وجميع الجبهات.
وقال: "نهاية الحرب في لبنان تعني انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة".
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