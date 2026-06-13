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فنزويلا تؤكد مقتل زعيم "ترين دي أراغوا" بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2026-06-12 | 23:46
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فنزويلا تؤكد مقتل زعيم &quot;ترين دي أراغوا&quot; بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة
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فنزويلا تؤكد مقتل زعيم "ترين دي أراغوا" بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة

أكدت فنزويلا ليل الجمعة مقتل إل نينيو غيريرو زعيم عصابة "ترين دي أراغوا" خلال "عملية مشتركة" نُفِّذت مع الولايات المتحدة داخل الأراضي الفنزويلية، بعد إعلان  الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك قبل وقت قصير.
     
وجاء في بيان صادر عن وزارة الاتصالات أنه "في إطار عملية مشتركة" مع الولايات المتحدة، تم تفكيك "بنى تحتية للجريمة المنظمة" في جنوب البلاد مضيفا "اندلعت اشتباكات مع عناصر من هذه التنظيمات الإجرامية، أسفرت عن مقتل هيكتور روثينفورد غيريرو فلوريس، المعروف بنينيو غيريرو".
     

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