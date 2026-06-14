زيلينسكي يقول إنه سيبحث الحرب في أوكرانيا مع ترامب خلال قمة مجموعة السبع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنه سيناقش الغزو الروسي وجهود السلام خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا.



وأوضح زيلينسكي أنه تحدث هاتفيا في وقت سابق مع نظيره الأميركي و"ناقشا مسائل من شأنها أن تساعد في تحقيق السلام الآن".



وقال: "أطلعت الرئيس على آخر التطورات في ساحة المعركة وكيف تعزز موقفنا. واتفقنا على تعميق النقاش خلال اجتماعنا في قمة مجموعة السبع".

