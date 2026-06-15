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تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

أخبار دولية
2026-06-15 | 00:39
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تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
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تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% الاثنين بعد إعلان باكستان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط ويعيد فتح مضيق هرمز.
     
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط في التداولات الآسيوية المبكرة بنسبة 4,39% ليصل إلى 81,15 دولارا للبرميل، في حين سجل خام برنت انخفاضا بنسبة 4% ليصل سعر البرميل إلى 83,84 دولارا. 
     
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سريعا في بيان صادر عنه الأحد إن الاتفاق مع إيران "اكتمل الآن"، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيُفتح مجددا بعد التوقيع على الاتفاق الجمعة.
     
وقال "أجيز كليا فتح مضيق هرمز من دون رسوم مرور، وأجيز في الوقت نفسه الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. يا سفن العالم، شغّلي محركاتك. فليتدفق النفط!". 
     
وبعد ذلك بوقت قصير، أشارت إيران إلى أن الاتفاق المعلن عنه مع الولايات المتحدة وضع "نهاية فورية" للحرب بين البلدين.
     
وقال ستيفن إينيس من شركة "اس بي آي" لإدارة الأصول "هذه خطوة أولى لاتفاق، وليست تسوية سلمية نهائية"، مضيفا أن تداولات السوق ستحدث على وقع التحقق من  تنفيذ بنود الاتفاق.
     
وأضاف "إنه إطار عمل لوقف إطلاق نار قابل للتسويق يعمل على إرجاء المشاكل الصعبة. امتثال إيراني، وحزب الله هادىء".

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