الداخلية السورية تحذر من ممارسات انتقامية وسط احتجاجات تطالب بمحاسبة موالين للأسد

حذّرت وزارة الداخلية السورية الاثنين من ممارسات "انتقامية" بحق متهمين بالارتباط بحكم بشار الأسد في وقت تشهد مناطق عدة احتجاجات وتجمعات تطالب بمحاسبة موالين للرئيس المخلوع على خلفية انتهاكات ارتُكبت خلال سنوات حكمه.



وشهدت مدن سورية عدّة من حلب وإدلب ودير الزور والرقة وحماه في الأيام الأخيرة احتجاجات طالب المشاركون فيها بمحاسبة من وصفوهم بـ"الشبيحة" و"فلول النظام"، وسط توترات واعتداءات طالت في بعض المناطق منازل وأشخاصا متهمين بالارتباط بحكم الأسد، وفق ما أفاد سكان وكالة فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي أن "المحاسبة ليست مطلبا شعبيا فحسب بل التزام رسمي للدولة السورية الجديدة".



وأضاف أن الدولة "ترفض بصورة قاطعة تحويل المطالبة بالمحاسبة إلى ممارسة انتقامية"، بل يجب أن تتم "وفق إجراءات قانونية سليمة تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات الفردية".



وشهدت بلدة التلّ في ريف دمشق الاثنين تظاهرة للمطالبة بالمحاسبة شارك فيها العشرات، وفق ما أفاد سكان فرانس برس.