زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب وسط إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة كبيرة بلغت 6,7 درجات منطقة سولاويسي في وسط إندونيسيا الثلاثاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ولم تشر التقارير الأولية إلى ضحايا أو أضرار.ووقع الزلزال على عمق محدود عند الساعة 10:27 صباحا بالتوقيت المحلي (03:27 ت غ)، في منطقة تقع جنوب شرق بالو في مقاطعة سولاويسي الوسطى.