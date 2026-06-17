أستراليا تخفف تحذيرات السفر للشرق الأوسط بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران

خففت أستراليا تحذيراتها المتعلقة بالسفر إلى البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق موقت لإنهاء الحرب.



وأوضحت وزيرة الخارجية بيني وانغ أن التوصية تغيرت من "عدم السفر" إلى "إعادة النظر في ضرورة السفر"، لكنها ذكرت أن على الأستراليين مواصلة تأجيل السفر غير الضروري إلى دول الخليج.



وقالت: "في حين أن الوضع الأمني في أنحاء الشرق الأوسط قد يتدهور بسرعة ومن دون سابق إنذار، فقد قيمت الحكومة الأوضاع الحالية في البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات بأنها مناسبة للانتقال إلى المستوى الأدنى" من التحذير.