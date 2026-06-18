في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم

وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة التفاهم بينهما في قصر فرساي في فرنسا.

وكان من المقرر أن تُوّقع الجمعة في جنيف.

وأكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ توقيع مذكرة التفاهم مع إيران لم يكن سهلًا.

وقال لصحيفة وول ستريت جورنال: رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لديه أهداف مختلفة في بعض جوانب الحرب، لأنّ بلاده أقرب إلى إيران”.

ووصف نتنياهو بالشخص الرائع، لكنّه أضاف: “أحيانًا، يندفع أكثر من اللازم”.

وأعلن ترامب توقيعه المذكّرة، أثناء مغادرته قصر فرساي.

أمّا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فأعلن بدوره توقيع نص مذكرة التفاهم باللغتين الفارسية والإنجليزية.

وقال: “تعهداتنا في شأن مضيق هرمز بدأت، لأنّنا وقّعنا على مذكرة التفاهم”.

في سياق متّصل، أوضح الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ الاتفاق يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز.