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موسكو تتعرض لهجوم واسع بطائرات مسيّرة أوكرانية
أخبار دولية
2026-06-18 | 02:39
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موسكو تتعرض لهجوم واسع بطائرات مسيّرة أوكرانية
تعرضت موسكو ليل الأربعاء إلى الخميس لهجوم واسع النطاق بمسيّرات أوكرانية، أسفر عن إصابة مصفاة نفط بعدة قذائف، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة سيرغي سوبيانين.
ويأتي الإعلان عن الهجوم في وقت يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبارا من مساء الأربعاء عددا من القادة الآسيويين للمشاركة في قمة روسيا-آسيان التي تستمر يومين في مدينة كازان في وسط البلاد.
وقال سوبيانين، في منشور عبر تلغرام، إن "قوات الدفاع الجوي تواصل صدّ هجوم واسع النطاق"، مضيفا أن "مسيرات عدة تمكّنت من الوصول إلى مصفاة النفط ام ان بي زي" التي تُعد من أكبر مصافي النفط الروسية وتقع في العاصمة موسكو.
وأوضح سوبيانين لاحقا أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 43 مسيّرة خلال الليل.
وتقع مصفاة "ام ان بي زي" التابعة لشركة غازبروم في منطقة كابوتنيا (جنوب شرق) وهي تؤمن أكثر من ثلث احتياجات الوقود للعاصمة الروسية، وخصوصا لمطاراتها، بحسب موقعها الالكتروني.
وكانت مصفاة النفط هذه تعرضت الثلاثاء لهجوم واسع بطائرات مسيّرة أوكرانية.
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