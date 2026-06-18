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o
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جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم دام في النيجر
أخبار دولية
2026-06-18 | 15:52
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جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم دام في النيجر
نقل موقع شيرب واير عن بيان نشرته مؤسسة الزلاقة الإعلامية التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، أن الجماعة تعلن مسؤوليتها عن هجوم وقع اليوم الخميس على مطار وقاعدة جوية عسكرية في نيامي عاصمة النيجر، مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد قوات الأمن ومدنيين اثنين.
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