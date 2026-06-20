قتيل وعدد من الجرحى في تصادم قطارين شمال لندن

قتل شخص وأصيب عدد آخر بجروح جراء حادث تصادم قطارين شمال لندن الجمعة، بحسب ما أفادت شرطة النقل البريطانية.



وأوردت الشرطة أنها على علم "بأن عددا من الأشخاص أصيبوا، وببالغ الحزن لقي شخص حتفه"، مضيفة "يواصل العناصر الاستجابة في الموقع بجانب زملاء من شرطة بيدفوردشير، وخدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف المحلية".



كانت شرطة النقل البريطانية أفادت في منشور سابق على منصة إكس أنها "تستجيب لتقارير عن تصادم بين قطارين في منطقة بيدفورد" على مسافة حوالى 90 كيلومترا شمال العاصمة.



وقال الراكب بيت كناب لوكالة برس أسوسيشن للأنباء "في لحظة ما، قُذفنا إلى المقعد المقابل، ثم رأيت دخانا".



وأضاف "كان الناس يتأوهون ويصرخون، وكانوا في حالة صدمة وذهول".



وتابع الراكب "رأيت العديد من الأشخاص غير القادرين على الكلام، والذين يعانون من كسور في الأرجل"، مؤكدا أن بعض الأشخاص بدوا وكأنهم يعانون من "إصابات خطيرة وربما تهدد الحياة".



من جهته، قال وزير الصحة جيمس موراي إن هناك "عددا من المصابين".