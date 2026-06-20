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وزير باكستاني في إيران بعد تأجيل محادثات طهران وواشنطن في سويسرا

أخبار دولية
2026-06-20 | 05:22
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وزير باكستاني في إيران بعد تأجيل محادثات طهران وواشنطن في سويسرا
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وزير باكستاني في إيران بعد تأجيل محادثات طهران وواشنطن في سويسرا

وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تتوسط بلاده بين طهران وواشنطن، إلى إيران السبت في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
     
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن "وزير الداخلية الباكستاني سيصل إلى إيران ظهر اليوم السبت في إطار جهود باكستان التحضيرية للمفاوضات الإيرانية الأميركية".
     
وأوضحت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة أنباء تسنيم، لاحقا أن نقوي قد وصل إلى مدينة مشهد في شمال شرق إيران.
     
وبحسب إيسنا، من المقرر أن يلتقي وزير الداخلية الباكستاني بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وكذلك بوزير الخارجية عباس عراقجي.
     
تأتي هذه الزيارة غداة تأجيل المحادثات بين طهران وواشنطن التي كان من المقرر عقدها في سويسرا الجمعة، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
     
ووقّعت إيران والولايات المتحدة عن بُعد الأربعاء مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها إثر وساطة باكستانية لإنهاء الحرب التي اندلعت إثر الضربات الإسرائيلية الأميركية على طهران.
     
يمهد هذا التفاهم الطريق أمام فترة محادثات مدتها 60 يوما تركز على البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على طهران، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
     
وتأتي زيارة نقوي الى إيران، عشية اجتماع تعقده باكستان وتركيا والسعودية ومصر على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة الأحد. وأدت هذه الدول بدرجات متفاوتة، أدوارا في الوساطة التي أفضت الى التفاهم الإيراني الأميركي.

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