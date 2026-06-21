إعلان حالة الطوارىء في لوس أنجليس بسبب حريق مستودع

أعلنت سلطات لوس انجليس حالة الطوارئ السبت في المدينة، حيث تكافح فرق الإطفاء منذ أيام حريقا هائلا اندلع في مستودع وملأ سماء المدينة بدخان أسود كثيف.



ووصفت كارين باس، رئيسة بلدية ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، الحريق في بيان بأنه "حادث كبير".



واندلع الحريق بعد ظهر الأربعاء في مستودع للأغذية المجمدة تبلغ مساحته 46,400 متر مربع، حيث أدى احتراق عازل رغوي واحتمال تسرب مادة الأمونيا إضافة إلى انصهار ألواح شمسية، إلى تعقيد عملية مكافحة الحريق، وفقا لما أفاد به مسؤولون.



وقالت إدارة إطفاء لوس أنجليس في منشور على فيسبوك "وصلت رائحة الدخان إلى معظم أنحاء المدينة"، مضيفة "نحن نحض الجميع على الحد من التعرض له قدر الإمكان".



وتم احتواء الحريق إلى حد ما داخل المستودع، لكنه لا يزال مشتعلا ورائحة البلاستيك المحترق تملأ الأجواء.



وفي وقت مبكر، تم تحذير سكان المنطقة المحيطة بالمستودع في بويل هايتس، وهو حي متنوع في شرق لوس أنجليس، بضرورة البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ وتجنب استنشاق الهواء.



وفتحت السلطات مراكز إغاثة يعمل على مدار الساعة للأشخاص الذين لا يستطيعون الفرار.