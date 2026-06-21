إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية

نتنياهو: إسرائيل ستبقي على "المنطقة الأمنية" في لبنان طالما اقتضت الضرورة

نتنياهو: إسرائيل ستبقي على "المنطقة الأمنية" في لبنان طالما اقتضت الضرورة

ما هي إحتمالات نجاح الجولة الاولى من مفاوضات سويسرا وما هي الخطوة التالية؟