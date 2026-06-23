ترامب يهدد بعدم مساعدة دول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك، بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأميركية في إيران.



وقال ترامب في خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "أنفقنا كل هذه الأموال. ثم عندما نريد ربما الحصول على مساعدة في أمور صغيرة... يقولون لا، نفضل عدم المساعدة".



وأضاف: "من الغباء قول ذلك، لأننا بدورنا نستطيع أن نقوله لهم إذا أردنا، وقد نفعل ذلك".



وعلى الرغم من العلاقات المتوترة مع الحلف، من المقرر أن يحضر ترامب قمة الناتو في أنقرة الشهر