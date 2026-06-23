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الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: الإطاحة بمادورو وضعت فنزويلا على "المسار الصحيح"
أخبار دولية
2026-06-23 | 00:45
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الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: الإطاحة بمادورو وضعت فنزويلا على "المسار الصحيح"
<app-viewer-title class="story copyTarget" style="color: #000000; margin-bottom: 0px;"></app-viewer-title>اعتبرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز، أن إطاحة الولايات المتحدة بنيكولاس مادورو وضع فنزويلا على "المسار الصحيح".
وفي كلمة ألقتها في حفل أقيم في كاراكاس، احتفت رودريغيز باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن منذ اعتقال مادورو.
وقالت: "شكّل الثالث من كانون الثاني 2026 نقطة تحول في السياسة الوطنية وفي نظرتنا للعلاقات الدولية".
وأضافت بحضور ضيوف دوليين أن فنزويلا "لم تكن لتتخيل" في مثل هذا الوقت من العام الماضي حقبة ما بعد مادورو.
وتابعت: "مرت ستة أشهر تقريبا، وأشعر أن هذا كان المسار الصحيح"، مشيرة إلى إمكانية تسوية الخلافات القائمة بين فنزويلا والولايات المتحدة "عبر القنوات الدبلوماسية".
أخبار دولية
الفنزويلية
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