بزشكيان: تقدم المفاوضات مرهون بالالتزام الأميركي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تقدم المفاوضات يتوقف على الالتزام الكامل بها من الولايات المتحدة وبالتنفيذ العملي لها، بحسب "روسيا اليوم".







في أعقاب جولة المباحثات التي اختتمت في سويسرا بوساطة من قطر وباكستان، شدد الرئيس بزشكيان على أن "التصريحات الخارجة عن النص المتفق عليه لا تخدم تقدم المفاوضات".







وكتب على منصة "إكس": "سيُقاس التقدم في هذا المسار بالالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة"، معتبرا أن "جدوى أي تفاوض ترتبط بالتنفيذ الدقيق للالتزامات المتفق عليها".







على صعيد النتائج، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عن تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة تغطي ملفات رفع العقوبات، الشؤون النووية، إعادة الإعمار، والمراقبة والتنفيذ.







وفي سياق متصل، أفادت قناة "برس تي في" بأن واشنطن أصدرت ترخيصا عاما يجيز بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، ونشرته على الموقع الرسمي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتزامن مع الإعلان عن الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.







بالتوازي، جدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تأكيد دعم بلاده "للجهود الرامية إلى تثبيت سيادة لبنان على كامل أراضيه"، مشددا على أن "المشاورات الجارية تهدف لضمان بسط هذه السيادة، وعدم التخلي عن هذا الهدف قبل التوصل لتسوية نهائية تحفظ سلامة لبنان ووحدته".







في المقابل، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "سيفعل ما يجب عليه" في حال عدم التزام إيران بالاتفاق، رافضا استخدام كلمة "خوف" تجاه الإيرانيين لأنهم -حسب تعبيره- "يحترمونهم".







ومن جانبه، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن "إيران التزمت خلال مباحثات سويسرا بالسماح بعبور حر ومفتوح عبر مضيق هرمز، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد".







إلا أن مصادر إيرانية سارعت أمس إلى نفي صحة ما أدلى به نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية إلى إيران، في ظل التباين الواضح في الروايتين حول ما تم التوصل إليه فعليا على أرض الواقع.

